ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2313
Час на прочитання
2 хв

Киянка розповіла про пережиту атаку: "Думала, моєї дитини уже нема"

Киянка Надія вижила після атаки та поділилась деталями порятунку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Киянка Надія, яка пережила російську атаку у ніч проти 24 квітня

Киянка Надія, яка пережила російську атаку у ніч проти 24 квітня / © скриншот з відео

Мешканка Києва Надія розповіла про пережиту російську атаку у ніч проти 24 квітня. Через ворожі удари жінка втратила житло.

Пережитим киянка поділилася в коментарі телеканалу «Новини.Live».

Надія сказала, що стіни її квартири просто винесло. На щастя, сама жінка разом із дитиною та домашніми улюбленцями змогла вибратися з квартири цілими та неушкодженими. Їх прихистили знайомі.

Киянка сказала, що чула загалом три вибухи — два далеко, а один зовсім поряд. Після цього пролетів безпілотник «Шахед».

«Я думала, що у нас обвалилось все і моєї дитини уже нема. Ну вона була отут біля вхідних дверей. Далі ми змогли знайти одяг. Стіни в мене винесло, я їх просто порозсувала. З собакою і дитиною. документи — все, нас троє. Дитину я відвела в укриття. А в мене ще кіт залишився, тому я ще пішла по кота», — розповіла Надія.

За її словами, до будинку підбігли хлопці — можливо, мешканці сусідніх будинків. Вони допомагали людям вибратися з пошкодженого будинку, викидали все, що заважало пройти. Зокрема, допомогли мешканцю другого поверху, який не міг самотужки вибратися.

«Вони пішли далі по квартирах. Я пішла в свою знайти кота, якісь речі, телефони елементарні взяти. Все. І тепер тут моє авто стоїть. Єдине, що я не розумію, що мені тепер робити, і де мені кого питати», — розповіла киянка.

За словами Надії, до цього моменту її будинок оминали російські удари, однак напередодні жінка мала тривожне відчуття.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня росіяни атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками «Шахед». За останніми даними, загинули 9 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Зафіксовано багато руйнувань.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie