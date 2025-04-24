Киянка розповіла про пережиту атаку: "Думала, моєї дитини уже нема"

Киянка Надія, яка пережила російську атаку у ніч проти 24 квітня / © скриншот з відео

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Мешканка Києва Надія розповіла про пережиту російську атаку у ніч проти 24 квітня. Через ворожі удари жінка втратила житло.

Пережитим киянка поділилася в коментарі телеканалу «Новини.Live».

Надія сказала, що стіни її квартири просто винесло. На щастя, сама жінка разом із дитиною та домашніми улюбленцями змогла вибратися з квартири цілими та неушкодженими. Їх прихистили знайомі.

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Киянка сказала, що чула загалом три вибухи — два далеко, а один зовсім поряд. Після цього пролетів безпілотник «Шахед».

«Я думала, що у нас обвалилось все і моєї дитини уже нема. Ну вона була отут біля вхідних дверей. Далі ми змогли знайти одяг. Стіни в мене винесло, я їх просто порозсувала. З собакою і дитиною. документи — все, нас троє. Дитину я відвела в укриття. А в мене ще кіт залишився, тому я ще пішла по кота», — розповіла Надія.

За її словами, до будинку підбігли хлопці — можливо, мешканці сусідніх будинків. Вони допомагали людям вибратися з пошкодженого будинку, викидали все, що заважало пройти. Зокрема, допомогли мешканцю другого поверху, який не міг самотужки вибратися.

«Вони пішли далі по квартирах. Я пішла в свою знайти кота, якісь речі, телефони елементарні взяти. Все. І тепер тут моє авто стоїть. Єдине, що я не розумію, що мені тепер робити, і де мені кого питати», — розповіла киянка.

За словами Надії, до цього моменту її будинок оминали російські удари, однак напередодні жінка мала тривожне відчуття.

Дата публікації 08:58, 24.04.25 Кількість переглядів 33 Росіяни зруйнували житло киянки: жінка розповіла про пережите

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня росіяни атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками «Шахед». За останніми даними, загинули 9 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Зафіксовано багато руйнувань.