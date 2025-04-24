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- Київ
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Наслідки обстрілу Києва: бариста розповів, як він оговтується після "прильоту"
Попри п’ятий обстріл, кав’ярня в Києві відкрилась раніше звичайного.
Після нічного масованого удару Росії по Києву, який забрав життя щонайменше 9 людей та травмував 63, місто поволі оговтується. Серед постраждалих — 6 дітей, а 42 людини госпіталізували до лікарень.
Подробиці повідомляє ТСН.ua.
На одній з вулиць столиці, де ударною хвилею пошкодило вікна кав’ярні вже вп’яте, новий день починається з ароматної кави. Бариста Денис, який живе у сусідньому будинку, власноруч прибрав розбите скло та відкрив кав’ярню навіть раніше звичного часу.
На фасаді закладу — табличка з написом, що вікна міняли вже чотири рази. Цього разу — п’ята. Але команда не здається.
«Будь ласка, надійтесь, що все буде добре», — каже Денис. Для нього це не просто кава, а спосіб підтримати себе, сусідів та кожного, хто заходить до кав’ярні у ці складні дні.
Нагадаємо, мешканка Києва Надія розповіла про пережиту російську атаку у ніч проти 24 квітня. Через ворожі удари жінка втратила житло.