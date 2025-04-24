Наслідки обстрілу Києва: бариста розповів, як він оговтується після "прильоту"

Бариста Денис варить каву після нічного обстрілу Києва / © ТСН

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Після нічного масованого удару Росії по Києву, який забрав життя щонайменше 9 людей та травмував 63, місто поволі оговтується. Серед постраждалих — 6 дітей, а 42 людини госпіталізували до лікарень.

Подробиці повідомляє ТСН.ua.

На одній з вулиць столиці, де ударною хвилею пошкодило вікна кав’ярні вже вп’яте, новий день починається з ароматної кави. Бариста Денис, який живе у сусідньому будинку, власноруч прибрав розбите скло та відкрив кав’ярню навіть раніше звичного часу.

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На фасаді закладу — табличка з написом, що вікна міняли вже чотири рази. Цього разу — п’ята. Але команда не здається.

«Будь ласка, надійтесь, що все буде добре», — каже Денис. Для нього це не просто кава, а спосіб підтримати себе, сусідів та кожного, хто заходить до кав’ярні у ці складні дні.

Дата публікації 09:24, 24.04.25 Кількість переглядів 28 Київ після обстрілу: кав’ярня відкрилась попри п’ятий обстріл

Нагадаємо, мешканка Києва Надія розповіла про пережиту російську атаку у ніч проти 24 квітня. Через ворожі удари жінка втратила житло.