У КМДА правоохоронці проводять обшуки: що сталося

Обшуки проводяться на підставі висновків Держаудитслужби, які наразі оскаржуються в суді.

Співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві у п'ятницю, 24 листопада, проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Департамент надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підставою для проведення обшуків стала ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту Північним офісом Держаудитслужби за період із 2020 до 2022 років. Не погоджуючись із результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду із проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними. Ухвалою суду від 23 жовтня 2023 року №320/35419/23 відкрито провадження у справі щодо оскарження.

Нагадаємо, чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку "Нивки", що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.

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