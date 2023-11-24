У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

У КМВА зазначили, що у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

У передмісті Києва у п'ятницю, 24 листопалда, працюватимуть сапери – тож у місті може бути гучно.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", – йдеться у повідомленні.

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Київська МВА закликає місцевих мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями анонсував суттєве посилення ППО в Україні.

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