Обмовка за Фрейдом: головний антикорупціонер КМДА заявив, що все життя займався корупцією і розкраданням

Новий антикорупціонер КМДА Олег Тимошенко допустив кумедну обмовку під час свого "дебютного" виступу перед депутатами.

Сьогодні, 23 листопада, на засіданні Київради представили нового очільника Департаменту запобігання і протидії корупції Олега Тимошенка.

Під час свого виступу він допустив курйозну обмовку і заявив, що більшу частину свого життя займається корупцією і розкраданням бюджету.

"Я все життя, більше частину життя займаюся цим направленням: корупція, розкрадання, бюджет і таке інше. Я на цьому розуміюся", – заявив Тимошенко.

Коли в залі депутати розсміялися, антикорупціонер зрозумів свою помилку і попросив вибачення, пояснивши обмовку тим, що дуже хвилюється.

Тим часом у Мережі кепкують, що посадовець допустив обмовку "за Фрейдом".

"Я займався цим все життя: корупція, розкрадання": кумедна обмовка головного антикорупціонера КМДА

Хто такий Олег Тимошенко

Олег Тимошенко – колишній перший заступник очільника Дарницької поліції. Він також був членом Антикорупційної ради при Дарницькій державній адміністрації.

За інформацією "24 каналу", до призначення головою антикорупційного Департаменту КМДА Олег Тимошенко працював головою КП "Муніципальна охорона". Там він отримував заробітну плату майже вдвічі вищу – 30 000 гривень проти 12 000 гривень на новій посаді у КМДА.

За словами мера столиці Віталія Кличка, Київ – перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. За його словами, цей департамент стане "самостійним і функціонально незалежним структурним підрозділом КМДА".

Раніше повідомляося, що колишній посадовець "Київзеленбуду" розікрав тисячі літрів пального, що призначалося для військових.

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