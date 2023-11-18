Колишній посадовець "Київзеленбуду" розікрав тисячі літрів пального, що призначалося для військових: фото

Збитки оцінили у загальну суму близько 230 тисяч гривень.

У Києві експосадовець "Київзеленбуду" розікрав 9,5 тисячі літрів пального, що призначалося для військових ЗСУ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, колишній перший заступник директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району Києва у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України (березень 2022 року - ред.), вилучив з сейфу начальника ремонтно-механізованої частини талони на 9,5 тисячі літрів пального нібито для передачі військовим", - йдеться у повідомленні.

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Потім підозрюваний підписав підроблений акт прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів військовій частині, а насправді розпорядився ними на власний розсуд.

Збитки оцінили на загальну суму близько 230 тисяч гривень.

Слідство триває.

Нагадаємо, Міністерство оборони провело аудит щодо тендеру на закупівлю папок для особових справ військових. У ЗСУ необґрунтовано змінили параметри обкладинок, що дозволило підвищити вартість, хоча на ринку є дешевші пропозиції. У підсумку вийшло, що одна обкладинка буквально "золотої" папки особової справи коштувала 351 гривню.

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