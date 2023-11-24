На одній з вулиць Києва тестують "берлінську подушку": що відомо про пристрій

У Києві тестують пристрій заспокоєння руху "берлінська подушка". Він з'явився на проспекті Бажова.

Про це пише Центр організації дорожнього руху.

"Белінська подушка" / Фото: Центр організації та безпеки дорожнього руху м.Києва / Facebook

Подробиці

Як зазначають фахівці, завдання такої штучної нерівності полягає у зниженні швидкості легкових транспортних засобів. Що ж до спецтехніки та автобусів із ширшою колісною базою, то вони пропускають цю нерівність між колесами. Учасники руху на двоколісному транспорті, як от велосипед, можуть просто об'їхати перешкоду.

"Остаточне рішення про встановлення "берлінських подушок" на інших вулицях приймуть після завершення експериментального періоду експлуатації та надання відповідних висновків", – додають у Центрі.

"Белінська подушка"

Якщо експеримент буде вдалим, облаштування таких пристроїв заспокоєння руху розгорнуть й на інших вулицях міста.

Раніше йшлося про те, що у столиці України навіть за воєнного часу зростає кількість машин. Крім того, останніми місяцями в кількох районах Києва розпочалися дорожні роботи. Підрахували, що у тягнучках кияни проводять до 10 днів на рік.

Читайте також: