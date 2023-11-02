Заступнику голови КМДА оголосили про підозру: деталі справи та реакція посадовця

Чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку "Нивки", що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

"2 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили чинному заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк «Нивки») під забудову. Внаслідок чого територіальна громада зазнала близько 6,4 млн грн збитків", – йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА отримав підозру / Фото: НАБУ / Facebook

Мовиться про Петра Оленича – керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника київського міського голови.

Подробиці

За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, який обіймав посаду директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою із забудовою частини парку. Ділянку мали передати приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу.

"При цьому важливо зазначити, що у липні 2019 року, Департамент відправив цей проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. Втім, посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради", – деталізували правоохоронці.

Щобільше, Оленич знайшов спосіб зробити так, щоб за проєкт рішення точно проголосували. Так, він просто зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду, фактично надавши інформацію, яка не відповідає дійсності. Цей факт випливає з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту.

"Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об'єктом природно-заповідного фонду", – додають у відомстві.

Черговим доказом є постанова Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне. Договір оренди визнано недійсним, тож наразі будівництво на території парку припинено.

"Крім того, НАБУ надало на адресу Київської міської ради лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку "Нивки" незаконно віднесено до території під забудову", – підсумували у НАБУ.

Реакція посадовця

Заступник голови КМДА Петро Оленич прокоментував вручення підозри. За його словами, НАБУ вводять в оману.

"Справа стосується ніби-то незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. Насправді ж Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-2018 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", – стверджує посадовець.

Щобільше, каже він, Департамент завжди надавав всю необхідну інформацію правоохоронцям та співпрацював зі слідством з цього питання.

"У будь-якому разі, я наголошую на вимозі неупередженого слідства, готовий до співпраці з правоохоронними органами. Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб. А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", – запевняє Оленич.

Раніше СБУ зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба – ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії "Союз лівих сил". На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.

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