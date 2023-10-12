Миколі Азарову повідомили про підозру: закликав до насильницької зміни влади в Україні

Колишньому прем’єр-міністру України та двом його помічницям, громадянкам України, оголошено підозру. Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, підозру оголосили експрем’єру Миколі Азарову, який, перебуваючи на території РФ, створив телеграм-канал із публікаціями пропагандистського характеру, що сприяли формуванню антиукраїнських настроїв. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

Дві його помічниці взяли на себе адміністрування каналу та координацію пропагандистської діяльності, яка спрямована на дискредитацію чинної влади на міжнародній арені. Одна з них є чинним державним службовцем у столичній райдержадміністрації, а інша - колишньою співробітницею цієї ж адміністрації, яка виїхала на територію Росії.

Підтримуючи зв'язки з експрем’єром і його оточенням, жінки сприяли інформаційно-підривній діяльності, спрямованій на дискредитацію України. Навіть після повномасштабного вторгнення вони продовжували допомагати Росії.

Судові психолого-лінгвістичні експертизи підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних. Посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто за місцем проживання, а прем’єру та його спільниці - заочно у зв’язку з їхнім перебуванням на території Росії.

Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу для посадовиці РДА.

Нагадаємо, що в Україні затримали фейкових “антикорупціонерів”, які продавали посаду ректора одного з Вінницьких університетів.

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