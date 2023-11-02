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Під Києвом 21-річна дівчина загинула під колесами поїзда: що відомо

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом 21-річна дівчина загинула під колесами поїзда: що відомо

Залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки / Фото: Поліція Київської області

Свідки кажуть, що дівчина перебігала платформу у навушниках.

У Бучі під Києвом 21-річна дівчина загинула під колесами поїзда.

Про це повідомила поліція Київщини.

Була у навушниках і не чула сигналу

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річна потерпіла у невстановленому місці перебігала колію в навушниках.

"Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося", - розповіли у поліції.

Дівчина загинула на місці / ©
Дівчина загинула на місці

Потрапив під потяг, але, на щастя, вижив

Ще одна надзвичайна подія сталася у Боярці. Там чоловік потрапив під потяг, але, на щастя, залишився живим.

 Поліцейські Київщини розслідують обставини НП.

"До Фастівського управління поліції Київщини від чергового по станції надійшло повідомлення про надзвичайну подію на платформі залізниці. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив чоловіка. Медики доправили його у відділення місцевої лікарні", - розповіли у поліції.

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Важливо памʼятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга.

Нагадаємо, у Броварах чоловік впав з висоти четвертого поверху. Він помер на місці.

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Дата публікації
Перегляди
1064
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