Заробляв на відчаї матерів і родин зниклих бійців: у Києві викрили скандального "мага Веліара"

Маг Веліар / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру відомому в соцмережах «магу Веліару». За даними слідства, чоловік обіцяв матері семирічного хлопчика зцілити дитину за допомогою платних консультацій і дистанційних «магічних» обрядів. За свої послуги він отримав 60 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Маг Веліар виманив 60 тисяч гривень у матері хворої дитини: як працювала схема

За інформацією Дарницького управління поліції та кіберполіції, чоловік створив низку сторінок у соціальних мережах і месенджерах, де активно рекламував платні «магічні послуги». Зокрема, він обіцяв клієнтам «зцілення від тяжких хвороб» та проведення індивідуальних ритуалів.

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У травні 2025 року на оголошення про «чудодійне зцілення» відгукнулася мешканка Харківщини. Її семирічний син має тяжкий діагноз і розлади поведінки, які, за даними слідства, не лікуються магією, а «потребують тривалої корекційної підтримки фахівців». Втім, у листуванні псевдомаг переконав матір, що дитині допоможуть саме «платні консультації та спеціальні дистанційні обряди».

© Поліція Києва

«Зловживаючи довірою та вразливим станом жінки, підозрюваний отримав від неї 60 тисяч гривень», — повідомили в Національній поліції.

Однак обіцяного покращення стану хлопчика так і не відбулося. Як зазначили у прокуратурі, проведені псевдоцілителем обряди «не мали жодного лікувального ефекту, окрім незаконного збагачення так званого мага».

© Поліція Києва

© Поліція Києва

© Поліція Києва

Хто такий маг Веліар і за що йому загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці встановили, що фігурант — 27-річний мешканець Києва, який здобув популярність завдяки участі в телевізійних шоу та позиціонував себе як маг. У медіа чоловіка знають під псевдонімом Веліар. Деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, називають його Богданом Оріщенком.

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За інформацією народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, чоловік також пропонував «магічний захист від балістики» за 9 500 гривень. Крім того, він фігурував у заяві до правоохоронців щодо платних окультних послуг, зокрема пошуку зниклих безвісти військових.

«Особливо цинічно виглядає заробіток на відчаї родин, які не знають, що сталося з їхніми близькими на війні», — зазначила народна депутатка.

У поліції повідомили, що чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького управління поліції спільно з кіберполіцією за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про ще одну шахрайську схему. На Львівщині таксист ошукав пасажира, який їхав із Сум до Львова. Чоловіки домовилися про поїздку за 40 тисяч гривень, однак водій отримав доступ до банківської картки клієнта та, за даними слідства, додатково переказав і зняв із неї ще 100 тисяч гривень. Загальна сума збитків становила 140 тисяч гривень.

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