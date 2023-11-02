Заместителю главы КГГА объявили о подозрении: детали дела и реакция чиновника

Действующий замглавы КГГА получил подозрение в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о незаконной застройке парка "Нивки", что привело к убыткам в размере 6,4 млн грн.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

"2 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили действующему заместителю главы Киевской городской государственной администрации о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку. В результате чего территориальная община понесла около 6,4 млн грн убытков", – говорится в сообщении.

Замглавы КГГА получил подозрение / Фото: НАБУ / Facebook

Речь идет о Петре Олениче – руководителе цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместителе киевского городского головы.

Подробности

По данным следствия, в ноябре 2019 подозреваемый, занимавший должность директора Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства с застройкой части парка. Участок должны были передать частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса.

"При этом важно отметить, что в июле 2019 года Департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к природно-заповедному фонду. Впрочем, чиновник проигнорировал этот факт и подал проект решения вместе с объяснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета", – детализировали правоохранители.

Более того, Оленич нашел способ сделать так, чтобы за проект проголосовали. Да, он просто отметил в пояснительной записке, что участок не относится к природно-заповедному фонду, фактически предоставив информацию, не соответствующую действительности. Этот факт следует из базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении Департамента.

"Как результат компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда", – добавляют в ведомстве.

Очередным доказательством является постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым решение горсовета отменено как незаконное. Договор аренды признан недействительным, поэтому строительство на территории парка прекращено.

"Кроме того, НАБУ предоставило в адрес Киевского городского совета письмо с требованием рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении детального плана территории. Им, вопреки генеральному плану города Киева, часть парка "Нивки" незаконно отнесена к территории под застройку", – подытожили в НАБУ.

Реакция чиновник

Заместитель председателя КГГА Петр Оленич прокомментировал вручение подозрения. По его словам, НАБУ вводят в заблуждение.

"Дело касается якобы незаконного проекта решения Киевсовета, на основании которого принято решение об отводе земельного участка. На самом деле Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017- 2018 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти", – утверждает должностное лицо.

Более того, говорит он, Департамент всегда предоставлял всю необходимую информацию правоохранителям и сотрудничал со следствием по этому вопросу.

"В любом случае, я подчеркиваю требование беспристрастного следствия, готовый к сотрудничеству с правоохранительными органами. Свою правоту и невиновность буду доказывать правовым способом. А также настаивать на выявлении и привлечении к ответственности граждан, введших в заблуждение правоохранителей, предоставив недостоверную информацию по этому делу", – уверяет Оленич.

Ранее СБУ собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба – эксведущего телеканала Медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил". В начале полномасштабного вторжения России он скрылся из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.

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