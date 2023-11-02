Стрілянина в Києві: невідомі відкрили вогонь по автомобілю одного зі столичних адвокатів

В Києві невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Причетних до стрілянини наразі шукають правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, інцидент стався у Шевченківському районі столиці. Там невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

“Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років”, - розповіли в Поліції Києва.

Наразі правоохоронці розшукують причетних до стрілянини.

Нагадаємо, що у Києві майже 100 людей влаштували гучну вечірку під час комендантської години.

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