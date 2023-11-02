У Броварах чоловік впав з висоти четвертого поверху: деталі трагедії

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

У Броварах на Київщині чоловік під час робіт впав з висоти четвертого поверху. Він помер на місці.

Про це повідомила поліція Київської області.

До поліції звернувся колега загиблого, з яким він здійснював будівельні робити на території приватного будинку міста Бровари.

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"Правоохоронці на місці інциденту встановили, що під час виконання фасадних робіт 33-річний чоловік через власну необережність впав із висоти четвертого поверху. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер на місці", - розповіли у поліції.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 271 ККУ - порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у Києві вранці 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б знайшли тіло хлопця. Молодик випав із вікна п'ятого поверху.

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