Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Броварах чоловік впав з висоти четвертого поверху: деталі трагедії

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
565
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Броварах чоловік впав з висоти четвертого поверху: деталі трагедії

Чоловік впав з висоти четвертого поверху під час фасадних робіт / Фото: Поліція Київської області

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

У Броварах на Київщині чоловік під час робіт впав з висоти четвертого поверху. Він помер на місці.

Про це повідомила поліція Київської області.

До поліції звернувся колега загиблого, з яким він здійснював будівельні робити на території приватного будинку міста Бровари.

"Правоохоронці на місці інциденту встановили, що під час виконання фасадних робіт 33-річний чоловік через власну необережність впав із висоти четвертого поверху. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер на місці", - розповіли у поліції.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 271 ККУ - порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у Києві вранці 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б знайшли тіло хлопця. Молодик випав із вікна п'ятого поверху.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
565
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація