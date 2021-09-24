У Києві громаді повернули землю у парку "Нивки", яку Київрада незаконно віддала під забудову

У Києві громаді повернули землю у парку "Нивки", яку Київрада незаконно віддала під забудову

Вартість земельної ділянки природно-заповідного фонду - понад 17 млн гривень.

У Києві громаді повернули землю у парку "Нивки", яку Київрада незаконно віддала під забудову.

Київська міська прокуратура у суді апеляційної інстанції домоглася задоволення позову про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про передачу товариству в оренду земельної ділянки природно-заповідного фонду вартістю понад 17 млн грн, яка входить до території парку-пам’ятки "Нивки" та визнання недійсним договору оренди із забудовником.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що у грудні 2019 року Київська міська рада своїм рішенням передала земельну ділянку в оренду товариству для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом.

Водночас Київська міська рада без погодження із Кабміном змінила цільове призначення вказаної ділянки, виключивши її з категорії земель природно-заповідного фонду.

Прокуратура у своєму позові наголосила, що зазначена ділянка входить до території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Нивки" (східна частина), який є заповідним об’єктом, охороняється як національне надбання, входить до складу природно-заповідного фонду України, а також є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Законодавцем надано особливий статус земельним ділянкам природно-заповідного фонду, на яких знаходяться об’єкти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, який передбачає заборону будівництва, у тому числі житлово-громадської забудови таких ділянок.

За таких обставин Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Нагадаємо, у Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання