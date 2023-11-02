Спланували вбивство та розстріляли автівку в Бучі: поліція затримала організаторів замаху (відео)

Взято під варту двох нападників, підозрюваних у замаху на умисне вбивство мешканця Бучі під Києвом.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура та оприлюднила відео нападу.

До Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від 45-річного мешканця Бучі. У власному дворі його намагались застрелити двоє невідомих.

Потерпілий вижив, але отримав дотичне вогнепальне поранення черевної порожнини.

Правоохоронцям вдалося розшукати нападників аж у Харківській області.

Ці двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство мешканця Бучі, вони для вчинення злочину придбали зброю.

Приїхавши до Бучі, зловмисники почали стежити за будинком майбутньої жертви. Напередодні спільники прибули до місця злочину і стали чекати на потерпілого. А коли той зранку вигнав машину, щоб їхати у справах, нападники у балаклавах пішли до нього. Один із них — 25-річний уродженець Житомирщини — здійснив вісім пострілів по автівці чоловіка.

Потім фігуранти покинули місце події, а потім і територію Київщини.

Дії нападників у обійсті бучанина зафіксувала камера спостереження.

За фактом замаху на вчинення умисного вбивства групою осіб за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмисникам про підозру.

Взято під варту двох нападників, підозрюваних у замаху на умисне вбивство мешканця Бучі За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). За даними слідства, підозрювані впродовж декількох тижнів слідкували за мешканцем Бучі. 25 жовтня, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підозрювані у балаклавах приїхали до будинку чоловіка. Коли він виїжджав з подвір’я на автомобілі, один з нападників підбіг до транспортного засобу і здійснив 8 пострілів в область водійського сидіння, внаслідок чого потерпілий зазнав поранення в живіт. Після цього стрілок разом зі спільником на автомобілі покинули місце злочину по завчасно спланованому маршруту. Нападників правоохоронці затримали на території Харківської області. Нині їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУНП в Київській області. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Опубліковано Київська обласна прокуратура Середа, 1 листопада 2023 р.

Нападникам загрожує від 10 років позбавлення волі до пожиттєвого увʼязнення.

Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер у лікарні.

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