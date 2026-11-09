22-річний чоловік, який штовхав автобус НГУ / Фото, надане джерелом УП

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У справі про події у Петропавлівській Борщагівці під Києвом про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань повідомили 22-річному мешканцю Київщини.

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури Юлії Колтак та співрозмовника у правоохоронних органах.

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«Перебуваючи безпосередньо поблизу службового автобуса, у якому знаходилися військовослужбовці Національної гвардії України підозрюваний активно закликав присутніх до перекидання цього транспортного засобу, тим самим спонукаючи їх до вчинення протиправних дій. Крім закликів він особисто та активно долучився до їх реалізації, а саме спільно з іншими особами розхитував автобус, а також завдавав ударів ногами по кузову, маючи на меті його пошкодження та приведення у технічно несправний стан».

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За даними джерела УП, йдеться про 22-річного офіційно не працевлаштованого Дениса Дубаса. Запобіжний захід суд має обрати йому 9 листопада (підозру оголошено 7.11. — ред.). Прокуратура клопотатиме про арешт без альтернативи застави.

Наразі у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці правоохоронці оголосили підозру вже шести особам. Як уточнила Колтак, п’ятьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля будинку, де тимчасово перебували нацгвардійці, повернуті після самовільного залишення частини, спалахнули сутички. Увечері на місце прибув очільник ОП Кирило Буданов.

Очільник ОП поспілкувався з 14-річним підлітком, який під час заворушень опинився на території будинку, бо «прийшов з пацанами». Відомо, що посадовець спілкувався телефоном з родичами хлопця.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих мешканців та офіційну позицію правоохоронців.

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