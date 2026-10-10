Зробіть запаси води та їжі: до киян звернулись з терміновим попередженням

Блекаут у Києві

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Через зростання інтенсивності російських обстрілів енергетичної інфраструктури мешканців Києва закликають підготувати індивідуальні запаси на випадок аварійних ситуацій. Йдеться про питну й технічну воду, продукти тривалого зберігання, засоби освітлення та джерела резервного живлення.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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За інформацією міської влади, енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання, а комунальні служби — над поверненням штатних параметрів водопостачання.

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Водночас через інтенсивність російських атак киянам радять заздалегідь подбати про необхідні запаси щонайменше на три доби.

Запасіться питною та технічною водою

На одну дорослу людину потрібно передбачити 3 літри питної води та 10–12 літрів технічної води на добу для гігієни й господарських потреб. Запаси рекомендують розраховувати щонайменше на три дні.

У разі знеструмлення в столиці можуть працювати від генераторів 155 бюветних комплексів.

Подбайте про резервне живлення та освітлення

Мешканцям столиці рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та портативні зарядні станції. Також варто підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, запасні батарейки, свічки та сірники.

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Зробіть запас продуктів тривалого зберігання

Варто мати вдома продукти, які довго зберігаються та не потребують електроенергії для приготування. Це допоможе забезпечити харчування в разі тривалих перебоїв з електропостачанням.

Утепліть оселю на випадок перебоїв з опаленням

Щоб зменшити втрати тепла, рекомендують ущільнити стики вікон, перевірити їхню зовнішню ізоляцію та розмістити між стіною і батареєю теплоізоляційний матеріал, наприклад алюфом.

Подбайте про безпеку на вулицях у темряві

У разі відсутності вуличного освітлення киянам радять носити світловідбивний одяг або прикріплювати світловідбивні стрічки до рукавів, сумок чи рюкзаків. Це допоможе водіям вчасно помітити пішоходів.

Міська влада закликає мешканців стежити за офіційними повідомленнями та завчасно готуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням через російські атаки.

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Нагадаємо, постійні атаки РФ та нові засоби ураження залишають Київ без світла та води. ТСН.ua розбирався, чому влада лякає «режимом виживання», чи готова столиця до зими та що кажуть експерти.

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