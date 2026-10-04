Як доїхати на лівий берег: у Києві змінили рух транспорту після удару РФ по мосту

Громадський транспорт у Києві змінює маршрути через удари по мостам / © УНІАН

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Чергові російські удари по мостах у Києві призвели до серйозних ускладнень у логістиці та змусили владу терміново змінювати схеми руху громадського транспорту. Після перекриття Північного мосту рух низки популярних автобусів і тролейбусів довелося перенаправити.

Про це повідомили в КП «Київпастранс».

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Терміново змінено рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 та 47. Транспорт за цими маршрутами, що виїжджає з лівого берега, курсуватиме від вулиці Милославської лише до Дарницької площі.

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Водночас тролейбуси №№ 29, 30 та 31, що їдуть з правого берега, прямуватимуть від залізничної платформи «Куренівка», станції метро «Лукʼянівська» та вулиці Кадетський гай виключно до станції метро «Почайна».

Перекриття Північного мосту вплинуло і на автобусні перевезення. За повідомленням транспортників, рух автобусів №№ 21, 73, 101 та 114 також змінено — вони тимчасово курсуватимуть до Дарницької площі.

Обмеження на Південному мосту під час тривог

Паралельно у столиці запроваджують нові правила проїзду через річку Дніпро і на інших напрямках. Зокрема, під час оголошення повітряної тривоги рух Південним мостом з правого на лівий берег буде повністю перекритий. Про відповідне рішення Ради оборони міста та оновлені алгоритми роботи пасажирських маршрутів повідомляє Офіційний портал Києва.

Заборона руху Південним мостом стосуватиметься як приватних автомобілів, так і громадського транспорту. За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, автобуси, що курсують із правого на лівий берег, змінюватимуть схеми руху залежно від свого місцеперебування на момент оголошення тривоги. Водночас маршрути в зворотному напрямку (з лівого на правий берег) залишаються незмінними.

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Для зручності та орієнтування пасажирів автобусам присвоюватимуть спеціальні літери «Т» або «Д» у номері маршруту.

Якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в’їздом на вул. Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть так:

№ 22-Т «Вул. Тростянецька — вул. Медова»: вул. Тростянецька — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства тарасівців — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — просп. Валерія Лобановського — Севастопольська площа — вул. Святослава Хороброго — вул. Медова — вул. Святослава Хороброго — Севастопольська площа — просп. Валерія Лобановського — Деміївська площа — Голосіївський проспект — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — вул. Ревуцького — вул. Тростянецька;

№ 91-Т «Вул. Анни Ахматової — ст. м. „Голосіївська“: вул. Анни Ахматової — вул. Ревуцького — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — Голосіївський проспект — ст. м. „Голосіївська“ — Голосіївський проспект — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — просп. Петра Григоренка — вул. Драгоманова — вул. Анни Ахматової.

Якщо заборону руху введено під час перебування автобусів на вул. Саперно-Слобідській (на ділянці від просп. Науки до вул. Саперно-Слобідської), автобуси курсуватимуть за такими схемами:

№ 22-Д «Вул. Тростянецька — вул. Медова»: вул. Тростянецька — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства Тарасівців — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — просп. Валерія Лобановського — Севастопольська площа — вул. Святослава Хороброго — вул. Медова — вул. Святослава Хороброго — Севастопольська площа — просп. Валерія Лобановського — Деміївська площа — просп. Науки — вул. Саперно-Слобідська — вул. Михайла Бойчука — вул. Бастіонна — вул. Болсуновська — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — вул. Ревуцького — вул. Тростянецька;

№ 91-Д «Вул. Анни Ахматової — ст. м. „Голосіївська“: вул. Анни Ахматової — вул. Ревуцького — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — Голосіївський проспект — ст. м. „Голосіївська“ — Голосіївський проспект — просп. Науки — вул. Саперно-Слобідська — вул. Михайла Бойчука — вул. Бастіонна — вул. Болсуновська — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — просп. Петра Григоренка — вул. Драгоманова — вул. Анни Ахматової.

Пасажирів просять уважно слідкувати за оперативними оновленнями від перевізників та літерами на табло, щоб не заплутатися в нових схемах столичних об’їздів.

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Удари по Північному мосту в Києві — останні новини

У неділю, 4 жовтня, російські війська знову атакували Північний міст в Києві реактивним безпілотником. Після нового влучання до місця події вирушили екстрені служби, а рух мостом залишається обмеженим.

Атака потрапила на відео — на кадрах видно, як російський безпілотник влучає в переправу. Унаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття Північного мосту, на місці влучання утворилася величезна діра.

Напередодні переправа вже зазнала першого удару: російський дрон пошкодив дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей — одному медики допомогли на місці, другого госпіталізували, а рух із лівого берега на правий тимчасово перекрили.

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