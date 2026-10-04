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Північний міст у Києві знову під ударом: на місці влучання утворилася величезна діра
Росіяни 4 жовтня знову атакували Північний міст у Києві реактивним дроном. Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно.
4 жовтня росіяни продовжили кампанію ударів по Північному мосту у Києві. Міст знову пережив авіаудар реактивним дроном.
Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар:
«Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце».
За свідченням очевидців на місці влучання утворилася величезна діра.
Росіяни атакували Північний міст: відео очевидців
Атаки на Північний міст: що відомо
Нагадаємо, уранці суботи, 3 жовтня, російський ударний дрон атакував Північний міст у Києві, пошкодивши дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. У КМДА повідомили про проведення ремонтних робіт та часткове обмеження руху транспорту: три смуги працюють у напрямку з лівого на правий берег і одна — з правого на лівий. На час відновлення мережі тролейбусні маршрути №№ 29, 30, 31, 47 курсують за скороченими схемами через Дарницьку площу та станцію метро «Почайна».
Ця атака стала другим випадком ураження столичних мостів за три дні: 1 жовтня війська РФ трьома БпЛА завдали ударів по Південному мосту, влучивши поблизу опорної частини та в дорожнє полотно. У Міноборони РФ визнали удар по Північному мосту 3 жовтня, заявивши, що об’єкт нібито забезпечував перекидання військ та логістику військових вантажів для ЗСУ.