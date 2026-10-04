Північний міст у Києві знову під ударом: на місці влучання утворилася величезна діра

Росіяни атакували Північний міст

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4 жовтня росіяни продовжили кампанію ударів по Північному мосту у Києві. Міст знову пережив авіаудар реактивним дроном.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар:

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«Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце».

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За свідченням очевидців на місці влучання утворилася величезна діра.

Росіяни атакували Північний міст: відео очевидців

Атаки на Північний міст: що відомо

Нагадаємо, уранці суботи, 3 жовтня, російський ударний дрон атакував Північний міст у Києві, пошкодивши дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. У КМДА повідомили про проведення ремонтних робіт та часткове обмеження руху транспорту: три смуги працюють у напрямку з лівого на правий берег і одна — з правого на лівий. На час відновлення мережі тролейбусні маршрути №№ 29, 30, 31, 47 курсують за скороченими схемами через Дарницьку площу та станцію метро «Почайна».

Ця атака стала другим випадком ураження столичних мостів за три дні: 1 жовтня війська РФ трьома БпЛА завдали ударів по Південному мосту, влучивши поблизу опорної частини та в дорожнє полотно. У Міноборони РФ визнали удар по Північному мосту 3 жовтня, заявивши, що об’єкт нібито забезпечував перекидання військ та логістику військових вантажів для ЗСУ.

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