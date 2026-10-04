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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламки спричинили пожежу в Деснянському районі

У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків після ворожої атаки загорілася територія нежитлової будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Деснянському районі Києва зафіксували наслідки ворожої атаки.

Про це повідомили у КМВА.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків виникло загоряння на території нежитлової будівлі.

Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.

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