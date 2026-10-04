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- Київ
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У Києві уламки спричинили пожежу в Деснянському районі
У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків після ворожої атаки загорілася територія нежитлової будівлі.
У Деснянському районі Києва зафіксували наслідки ворожої атаки.
Про це повідомили у КМВА.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків виникло загоряння на території нежитлової будівлі.
Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.
Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.
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