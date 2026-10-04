Северный мост в Киеве снова под ударом: на месте попадания образовалась огромная дыра

Россияне атаковали Северный мост

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4 октября россияне продолжили кампанию ударов по Северному мосту в Киеве. Мост снова пережил авиаудар реактивным дроном.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар:

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«Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место».

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По свидетельству очевидцев на месте попадания образовалась огромная дыра.

Россияне атаковали Северный мост: видео очевидцев

Атаки на Северный мост: что известно

Напомним, утром субботы, 3 октября, российский ударный дрон атаковал Северный мост в Киеве, повредив дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть. В КГГА сообщили о проведении ремонтных работ и частичном ограничении движения транспорта: три полосы работают в направлении с левого на правый берег и одна — с правого на левый. На момент восстановления сети троллейбусные маршруты №№ 29, 30, 31, 47 курсируют по сокращенным схемам через Дарницкую площадь и станцию метро «Почайная».

Эта атака стала вторым случаем поражения столичных мостов за три дня: 1 октября войска РФ тремя БпЛА нанесли удары по Южному мосту, попав вблизи опорной части и в дорожное полотно. В Минобороны РФ признали удар по Северному мосту 3 октября, заявив, что объект якобы обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов для ВСУ.

Россияне атакуют Южный мост уже несколько дней

Россияне 2 октября нанесли повторные удары по Южному мосту в Киеве, спровоцировав транспортный коллапс между берегами Днепра. Из-за повреждений конструкций движение по Южному мосту перекрыто в обоих направлениях, а также введены существенные ограничения на мостах Патона и Метро.

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По оценкам Института изучения войны (ISW) и российских источников, серия целенаправленных ударов по мостовой инфраструктуре является частью более широкой воздушной кампании России. Главные цели врага — нанести критические накопительные повреждения опорным конструкциям, нарушить логистику и грузоперевозки, нанести вред украинской экономике, а также дезорганизовать гражданскую жизнь киевлян.

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