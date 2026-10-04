Как доехать на левый берег: в Киеве изменили движение транспорта после удара РФ по мосту

Общественный транспорт в Киеве меняет маршруты из-за ударов по мостам / © УНИАН

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В Киеве вводятся новые правила проезда через реку Днепр для общественного транспорта, в частности, во время объявления воздушной тревоги движение по Южному мосту с правого на левый берег будет полностью перекрыто. О решениях Совета обороны города и обновленных алгоритмах работы пассажирских маршрутов сообщает Официальный портал Киева.

Ограничения на Южном мосту

Запрет движения по Южному мосту будет касаться как частных автомобилей, так и общественного транспорта. По информации Департамента транспортной инфраструктуры, автобусы, курсирующие с правого на левый берег, будут менять схемы движения в зависимости от своего местонахождения на момент объявления тревоги. В то же время, маршруты в обратном направлении (с левого на правый берег) остаются неизменными.

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Для удобства и ориентировки пассажиров автобусам будут присваивать специальные буквы «Т» или «Д» в номере маршрута.

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Если на момент введения запрета на движение автобусы находятся перед въездом на ул. Саперно-Слободскую, они будут курсировать так:

№22-Т «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая»: ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства тарасовцев — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — просп. Валерия Лобановского — Севастопольская площадь — ул. Святослава Храброго — ул. Медовая — ул. Святослава Храброго — Севастопольская площадь — просп. Валерия Лобановского — Демеевская площадь — Голосеевский проспект — бульв. Николая Михновского — Надднепрянское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — ул. Ревуцкого — ул. Тростянецкая;

№91-Т «Ул. Анны Ахматовой — ст. м. „Голосеевская“: ул. Анны Ахматовой — ул. Ревуцкого — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — Голосеевский проспект — ст. м. «Голосеевская» — Голосеевский проспект — бульв. Николая Михновского — Надднепрянское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — просп. Петра Григоренко — ул. Драгоманова — ул. Анны Ахматовой.

Если запрет движения введен во время пребывания автобусов по ул. Саперно-Слободской (на участке от просп. Науки до ул. Саперно-Слободской), автобусы будут курсировать по следующим схемам:

№22-Д «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая»: ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства Тарасовцев — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — просп. Валерия Лобановского — Севастопольская площадь — ул. Святослава Храброго — ул. Медовая — ул. Святослава Храброго — Севастопольская площадь — просп. Валерия Лобановского — Демеевская площадь — просп. Науки — ул. Саперно-Слободская — ул. Михаила Бойчука — ул. Бастионная — ул. Болсуновская — бульв. Николая Михновского — Надднепрянское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — ул. Ревуцкого — ул. Тростянецкая;

№91-Д «Ул. Анны Ахматовой — ст. м. „Голосеевская“: ул. Анны Ахматовой — ул. Ревуцкого — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — Голосеевский проспект — ст. м. «Голосеевская» — Голосеевский проспект — просп. Науки — ул. Саперно-Слободская — ул. Михаила Бойчука — ул. Бастионная — ул. Болсуновская — бульв. Николая Михновского — Надднепрянское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — просп. Петра Григоренко — ул. Драгоманова — ул. Анны Ахматовой.

Перекрытие Северного моста

Параллельно в столице возникли осложнения с движением транспорта через Северный мост. Как информирует коммунальное предприятие «Киевпасстранс», из-за перекрытия моста срочно изменено движение троллейбусов №№ 29, 30, 31 и 47. Выезжающий с левого берега транспорт по этим маршрутам будет курсировать от улицы Милославской только до Дарницкой площади.

В то же время троллейбусы №№ 29, 30 и 31, которые едут с правого берега, будут направляться от железнодорожной платформы «Куреневка», станции метро «Лукьяновская» и улицы Кадетский гай исключительно к станции метро «Почайна».

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Перекрытие Северного моста повлияло и на автобусные перевозки. По данным транспортников, движение автобусов №№ 21, 73, 101 и 114 также изменено — они будут временно курсировать до Дарницкой площади.

Пассажиров просят внимательно следить за оперативными обновлениями от перевозчиков и буквами на табло, чтобы не запутаться в новых схемах столичных объездов.

Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению ключевых мостов через Днепр в Киеве. В ISW рассказали о новой тактике врага.

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