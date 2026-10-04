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«Образовалась масштабная дыра»: как выглядит Северный мост после удара РФ
Российские войска утром атаковали Северный мост в Киеве реактивным беспилотником. На дорожном покрытии образовалась большая воронка, а одна из полос движения заблокирована.
Утром российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела на дорожном покрытии образовалась масштабная дыра, а асфальт вокруг места попадания потерпел существенные разрушения.
Об этом сначала сообщили очевидцы удара, а затем мэр Киева Виталий Кличко.
Дыра на Северном мосту Киева после атаки 4 октября: фото
По состоянию на 12:00 стало известно, в каком состоянии Северный мост после российского удара. Пораженный участок фактически блокирует одну из полос движения, пишут журналисты Hromadske.
Несмотря на повреждения, транспортное сообщение по объекту полностью не остановилось: легковые автомобили и маршрутки осторожно объезжают дыру в асфальте и продолжают движение по Северному мосту.
Журналисты также опубликовали кадры повреждений моста за 4 октября:
Россияне атакуют мосты в Киеве: что известно
Напомним, в последние дни российские войска провели серию системных атак дронами на мостовую инфраструктуру Киева. 1 октября враг поразил Южный мост, а в ночь на 2 октября нанес повторный удар по его опорным конструкциям и дорожному полотну.
В дальнейшем удары продолжились: утром 3 октября дрон повредил полотно и троллейбусную сеть на Северном мосту, а 4 октября россияне снова атаковали Северный мост реактивным БпЛА, спровоцировав в дорожном покрытии огромную дыру.
Из-за повреждений движение по Южному мосту полностью перекрыто с обеих сторон, а также введены существенные ограничения на мостах Патона и Метро. На Северном мосту продолжаются ремонтные работы, движение транспорта частично ограничено, а троллейбусные маршруты №№ 29, 30, 31, 47 временно курсируют по сокращенным схемам через Дарницкую площадь и станцию метро «Почайная».
По оценкам Института изучения войны (ISW) и российских источников, эти повторные атаки являются частью более широкой воздушной кампании РФ, направленной на нанесение критических накопительных повреждений конструкциям. Главная цель врага — дезорганизовать гражданскую жизнь киевлян, блокировать транспортные потоки и перемещение грузов и нанести ущерб экономике Украины.