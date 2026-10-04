«Утворилася масштабна вирва»: який вигляд має Північний міст після удару РФ

Північний міст після атаки РФ 4 жовтня / © Hromadske.ua

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Вранці російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Північному мосту в Києві. У результаті обстрілу на дорожньому покритті утворилася масштабна вирва, а асфальт навколо місця влучання зазнав суттєвих руйнувань.

Про це спершу повідомили очевидці удару, а потім міський голова Києва Віталій Кличко.

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Вирва на Північному мосту Києва після атаки 4 жовтня: фото

Станом на 12:00 стало відомо, в якому стані Північний міст після російського удару. Наразі уражена ділянка фактично блокує одну зі смуг руху, пишуть журналісти Hromadske.

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Попри пошкодження, транспортне сполучення об’єктом повністю не зупинилося: легкові автомобілі та маршрутки обережно об’їжджають діру в асфальті та продовжують рух Північним мостом.

Журналісти також оприлюднили кадри пошкоджень мосту за 4 жовтня:

Росіяни атакують мости у Києві: що відомо

Нагадаємо, останніми днями російські війська здійснили серію системних атак дронами на мостову інфраструктуру Києва. 1 жовтня ворог уразив Південний міст, а в ніч проти 2 жовтня завдав повторного удару по його опорних конструкціях та дорожньому полотну.

Надалі удари продовжилися: вранці 3 жовтня дрон пошкодив полотно й тролейбусну мережу на Північному мосту, а 4 жовтня росіяни знову атакували Північний міст реактивним БпЛА, утворивши в дорожньому покритті величезну діру.

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Через пошкодження рух Південним мостом повністю перекрито з обох боків, а також введено суттєві обмеження на мостах Патона та Метро. На Північному мосту тривають ремонтні роботи, рух транспорту частково обмежено, а тролейбусні маршрути №№ 29, 30, 31, 47 тимчасово курсують за скороченими схемами через Дарницьку площу та станцію метро «Почайна».

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW) та російських джерел, ці повторні атаки є частиною ширшої повітряної кампанії РФ, спрямованої на спричинення критичних накопичувальних пошкоджень конструкціям. Головна мета ворога — дезорганізувати цивільне життя киян, блокувати транспортні потоки та переміщення вантажів і завдати шкоди економіці України.

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