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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Києву: частина мешканців залишиться без гарячої води

Після удару РФ по Києву частина мешканців залишиться без гарячої води.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Унаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджена тепломагістраль. Через це мешканці Деснянського району тимчасово залишаться без гарячого водопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ремонтні бригади вже працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

«Пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання», — написав очільник Києва.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва після ворожої атаки впали уламки, через що загорілася територія нежитлової будівлі. Про це повідомили у КМВА. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

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