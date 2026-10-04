Удар РФ по Києву: частина мешканців залишиться без гарячої води

Стовп диму

Реклама

Унаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджена тепломагістраль. Через це мешканці Деснянського району тимчасово залишаться без гарячого водопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, ремонтні бригади вже працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Реклама

«Пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання», — написав очільник Києва.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва після ворожої атаки впали уламки, через що загорілася територія нежитлової будівлі. Про це повідомили у КМВА. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Новини партнерів