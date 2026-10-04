Удар РФ по Киеву: часть жителей останется без горячей воды

Столб дыма

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В результате вражеской атаки в Киеве повреждена тепломагистраль. Поэтому жители Деснянского района временно останутся без горячего водоснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, ремонтные бригады уже будут работать над возобновлением горячего водоснабжения.

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«Повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения», — написал глава Киева.

Напомним, в Деснянском районе Киева после вражеской атаки упали обломки, из-за чего загорелась территория нежилого здания. Об этом сообщили в КМВА. Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.

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