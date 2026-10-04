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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар РФ по Киеву: часть жителей останется без горячей воды

После удара РФ по Киеву часть жителей останется без горячей воды.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма

В результате вражеской атаки в Киеве повреждена тепломагистраль. Поэтому жители Деснянского района временно останутся без горячего водоснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, ремонтные бригады уже будут работать над возобновлением горячего водоснабжения.

«Повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения», — написал глава Киева.

Напомним, в Деснянском районе Киева после вражеской атаки упали обломки, из-за чего загорелась территория нежилого здания. Об этом сообщили в КМВА. Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.

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