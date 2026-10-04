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- Київ
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У Києві оголосили дронову небезпеку
У Києві оголосили загрозу застосування ударних безпілотників, а моніторингові канали повідомляють про реактивний дрон над Київським водосховищем у напрямку Вишгорода та столиці.
У Києві оголосили дронову небезпеку.
Про загрозу застосування безпілотників повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Водночас моніторингові канали повідомляють про реактивний БпЛА над Київським водосховищем, який рухається у напрямку Вишгорода та Києва.
Також повідомляється про загрозу для району Троєщини.
Жителів столиці закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Пізніше у місті пролунали вибухи. А потім оголосили відбій повітряної тривоги.
Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.