Дронова небезпека / © Pexels

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У Києві оголосили дронову небезпеку.

Про загрозу застосування безпілотників повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Водночас моніторингові канали повідомляють про реактивний БпЛА над Київським водосховищем, який рухається у напрямку Вишгорода та Києва.

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Також повідомляється про загрозу для району Троєщини.

Жителів столиці закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Пізніше у місті пролунали вибухи. А потім оголосили відбій повітряної тривоги.

Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.

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