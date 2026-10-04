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- Киев
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В Киеве объявили дроновую опасность
В Киеве объявили угрозу применения ударных беспилотников, а мониторинговые каналы сообщают о реактивном дроне над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода и столицы.
В Киеве объявили дроновую опасность.
Об угрозе применения беспилотников сообщили Воздушные силы ВСУ .
В то же время, мониторинговые каналы сообщают о реактивном БпЛА над Киевским водохранилищем, которое движется в направлении Вышгорода и Киева.
Также сообщается об угрозе для района Троещины.
Жители столицы призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Позже в городе раздались взрывы. А затем объявили отбой воздушной тревоги.
Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.