Дроновая опасность / © Pexels

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В Киеве объявили дроновую опасность.

Об угрозе применения беспилотников сообщили Воздушные силы ВСУ .

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В то же время, мониторинговые каналы сообщают о реактивном БпЛА над Киевским водохранилищем, которое движется в направлении Вышгорода и Киева.

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Также сообщается об угрозе для района Троещины.

Жители столицы призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже в городе раздались взрывы. А затем объявили отбой воздушной тревоги.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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