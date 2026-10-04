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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве объявили дроновую опасность

В Киеве объявили угрозу применения ударных беспилотников, а мониторинговые каналы сообщают о реактивном дроне над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода и столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дроновая опасность

Дроновая опасность / © Pexels

В Киеве объявили дроновую опасность.

Об угрозе применения беспилотников сообщили Воздушные силы ВСУ .

В то же время, мониторинговые каналы сообщают о реактивном БпЛА над Киевским водохранилищем, которое движется в направлении Вышгорода и Киева.

Также сообщается об угрозе для района Троещины.

Жители столицы призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже в городе раздались взрывы. А затем объявили отбой воздушной тревоги.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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