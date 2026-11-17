Отопление / © ТСН

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В Киеве с 18 ноября на левом берегу столицы временно отключат теплоснабжение в части жилых, ведомственных и других зданий Левобережного массива.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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По его словам, на левом берегу сейчас строят системы резервного теплоснабжения. Заказчиком этих работ является Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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«С 18 ноября строительные бригады приступят к монтажу запорной арматуры. Это требует отключения участка тепломагистрали», — отметил Кличко.

Он добавил, что вопрос был вынесен на рассмотрение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, чтобы скоординировать работу всех служб. Монтаж планируют закончить как можно скорее, чтобы вернуть тепло в дома.

Напомним, Киев может оказаться на грани гуманитарной катастрофы еще до наступления сильных морозов. Россия усугубляет удары по энергетике, а дефицит ракет для ПВО усложняет защиту столицы. Эксперты предупреждают о самом плохом сценарии этой зимой.

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