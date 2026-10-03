Понтоны, дамбы и даже туннель под Днепром: что будет делать Киев, если «разобьют» мосты

Резервные переправы через Днепр в Киеве: понтоны, дамбы и проект тоннеля под водой / © ТСН.ua

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В Киеве планируют создать резервные маршруты для сообщения между левым и правым берегами Днепра на случай повреждения или перекрытия мостов. Речь идет о насыпных дамбах с понтонными переправами. Параллельно рассматривают более масштабный вариант — строительство тоннеля под Днепром.

Об этом министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник рассказал в интервью «Суспильному».

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Понтонные переправы планируют начать строить на следующей неделе

По словам Калашника, подготовка к созданию резервных переправ уже началась. К проекту планируют привлечь Министерство, Агентство восстановления, военных и столичные власти.

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Основной замысел состоит в создании насыпных дамб, на которых обустроят понтонные конструкции. Такой вариант должен позволить быстро организовать альтернативное сообщение между двумя берегами, если основные мосты не смогут полноценно выполнять свои функции.

Министр отметил, что соответствующие локации для строительства уже определены.

По предварительным расчетам, строительство таких переправ может занять до трех месяцев. Сами конструкции должны обеспечить не менее половины пропускной способности имеющихся мостов.

«У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены соответственно локации, где будет начато строительство», — говорит Калашник.

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В то же время, конкретные места расположения переправ, учитывая причины безопасности, пока не разглашаются.

Альтернативные переправы нужны не только Киеву

По словам Министра, подобные решения планируют прорабатывать не только для столицы.

Необходимость создания резервных переправ рассматривается и в других регионах Украины, в частности через Днепр.

Таким образом, речь идет о создании системы альтернативных маршрутов, которые можно использовать в случае повреждения основной транспортной инфраструктуры.

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Рассматривают и быстровозводимые бетонные конструкции.

Понтонные переправы рассматривают как относительно скорейшее решение. В то же время в Министерстве прорабатывают и варианты более долговечных конструкций.

Среди них — быстровозводимые бетонные переправы, которые могли бы стать дополнительным элементом транспортной системы столицы.

Однако реализация таких проектов требует гораздо больше ресурсов и времени.

Тоннель под Днепром — долгосрочный вариант.

Еще одним вариантом, рассматриваемым в Министерстве, является строительство тоннеля под Днепром.

Такой объект мог бы обеспечить независимое от мостов сообщение между берегами столицы. В то же время, это уже долгосрочный инфраструктурный проект, реализация которого потребует значительных средств.

Калашник оценивает потенциальную стоимость подобных масштабных проектов в десятки миллиардов гривен, а для отдельных крупных инфраструктурных объектов расходы могут быть еще выше.

«Есть расчеты — это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда огромные инфраструктурные объекты — сотни. Поэтому разрешить это сейчас нет финансовой возможности. Но есть задача найти такой ресурс», — пояснил министр.

В то же время, главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого «привлечено максимальное количество техники», заверил Калашник.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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