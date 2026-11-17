Первое авто в тоннеле под Днепром в Киеве может появиться 2036 года / Иллюстративное фото / © Getty Images

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Первый автомобиль сможет проехать по туннелю под Днепром в Киеве в 2036 году — и это только при самом оптимистичном сценарии. Для этого строительство должно начаться уже сейчас.

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк заявил в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

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Вместо тоннеля — усилить существующие мосты.

Нагорняк предлагает не тратить годы на строительство тоннеля, а укрепить конструкции Южного и Северного мостов, установив дополнительные опоры воды. По его мнению, это позволило бы решить проблему транспортного сообщения между берегами Днепра.

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В то же время нардеп подверг резкой критике работу профильного министерства после российских ударов по киевским мостам.

«Профильное министерство должно прекратить фантазировать о туннелях. Уже в ночь после первых ударов по мостам оно должно было собрать подрядчиков, строителей и дорожников, чтобы к утру запустить хотя бы две полосы из четырех. Этого не вышло. Вместо этого мы слышим фантастические предложения о переходах и понтонных переправах. Это полная чушь», — заявил Сергей Нагорняк.

Как продвигается проект тоннеля под Днепром

Еще 14 ноября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник назвал ориентировочную стоимость простейшего варианта тоннеля без метро — 400-500 млн долларов. По его словам, при наличии финансирования строительство можно завершить через два-три года. О стоимости и возможных сроках работ министр рассказал во время общения с журналистами.

17 ноября правительство сообщило о начале подготовки проекта тоннеля и переговорах с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании. Следующими этапами должно стать определение маршрута, геологические исследования и расчет стоимости. В то же время, конкретных сроков начала строительства пока не назвали.

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Потребность в альтернативных переправах стала особенно очевидной после российской атаки на Киев 17 ноября, когда движение по Северному и Южному мостам сначала полностью перекрыли. Вечером по Северному мосту частично разрешили проезд общественного и специального транспорта, однако легковые автомобили и транзитные грузовики пока не пропускают.

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