СИЗО Фото иллюстративный / © pixabay.com

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В Киевской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в умышленном убийстве 21-летнего офицера. По версии следствия, во время встречи она добавила ядовитое вещество к напитку военного. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом сообщает hromadske в материале о вербовке несовершеннолетних для убийств украинских военных.

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По данным следствия, трагедия произошла 1 октября около 19.00. Офицер и девушка вместе употребляли алкоголь в арендованной на сутки квартире. Когда мужчина вышел из комнаты, подозреваемая, как считают правоохранители, подсыпала к его напитку неизвестное ядовитое вещество. Военный выпил напиток, не подозревая об опасности. Как отмечает издание, в судебном постановлении не указано, кто именно арендовал квартиру.

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Как правоохранители установили подозреваемую

Телефон офицера остался в квартире. Благодаря этому правоохранители смогли быстро выяснить обстоятельства его гибели и установить возможную причастность девушки. Из переписки следовало, что мужчина думал, будто едет домой к ней.

Мать погибшего рассказала журналистам, что перед встречей они переписывались, а девушка предложила наконец-то увидеться и пообещала подготовить сюрприз. После звонка родители военного отправились по адресу, который им сообщили, — в квартиру, где сын встречался с девушкой.

По словам представителей воинской части, после убийства куратор или один из исполнителей сам позвонил военным на блокпостах и сообщил, где произошло событие. Подозреваемую задержали вечером 2 октября. На следующий день Печерский районный суд Киева отправил ее под стражу без возможности внесения залога. Камеры наблюдения зафиксировали девушку вместе с офицером возле дома. По словам матери погибшего, после задержания несовершеннолетняя призналась в содеянном.

Возможная вербовка девушки

2 октября блогер Дмитрий Шаман написал в соцсетях, что задержанная — дочь его знакомого. По его словам, девушку якобы завербовали через Telegram-канал. Он утверждал, что сначала она не хотела следовать указанию отравить военного, однако впоследствии на нее начали давить. По его версии, девушка получила порошок через «Новую почту», после чего встретилась с офицером.

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Журналисты hromadske пытались связаться с родственниками подозреваемой через Дмитрия Шамана, однако ответа на запрос не получили.

Информация о несовершеннолетней закрыта в публичных реестрах в соответствии с законодательством о преступлениях, совершенных детьми. Поэтому мотивы девушки и то, знал ли офицер о ее возрасте, остаются неизвестными.

Отравления военных в Украине — что известно

Напомним, в Ровно 14-летняя девочка отравила и задушила военного во время видеосвязи с куратором из РФ. Девушка познакомилась с военным в Telegram, и во время встречи подсыпала метадон в алкоголь, а затем убила.

В Житомирской области несовершеннолетняя цинично убила военного. 17-летняя девушка по заказу спецслужб РФ отравила военного ВСУ. 27-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины был убит по указанию российских кураторов.

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А в Ужгороде 26-летняя агент РФ отравила бойца ВСУ ради данных с телефона. Сначала смерть казалась естественной, но расследование разоблачило «русский след». Теперь изменнице грозит пожизненное заключение.

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