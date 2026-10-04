В Киеве обломки повлекли за собой пожар в Деснянском районе

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Деснянском районе Киева зафиксировали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщили в КМВА .

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По предварительной информации, в результате падения обломков возникло возгорание на территории нежилого здания.

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Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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