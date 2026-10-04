- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве обломки повлекли за собой пожар в Деснянском районе
В Деснянском районе Киева в результате падения обломков после вражеской атаки загорелась территория нежилого здания.
В Деснянском районе Киева зафиксировали последствия вражеской атаки.
Об этом сообщили в КМВА .
По предварительной информации, в результате падения обломков возникло возгорание на территории нежилого здания.
Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.
Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: