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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве обломки повлекли за собой пожар в Деснянском районе

В Деснянском районе Киева в результате падения обломков после вражеской атаки загорелась территория нежилого здания.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Деснянском районе Киева зафиксировали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщили в КМВА .

По предварительной информации, в результате падения обломков возникло возгорание на территории нежилого здания.

Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

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