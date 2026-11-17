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- Київ
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У Києві частина будинків залишиться без опалення: яка причина
У Києві частина будинків тимчасово залишиться без опалення вже від 18 листопада.
У Києві з 18 листопада на лівому березі столиці тимчасово відключать теплопостачання в частині житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, на лівому березі зараз будують системи резервного теплопостачання. Замовником цих робіт є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
«Із 18 листопада будівельні бригади почнуть монтаж запірної арматури. Це потребує відключення ділянки тепломагістралі», — зауважив Кличко.
Він додав, що питання винесли на розгляд міської комісії з питань ТЕБ та НС, аби скоординувати роботу всіх служб. Монтаж планують закінчити якнайшвидше, щоб повернути тепло в будинки.
Нагадаємо, Київ може опинитися на межі гуманітарної катастрофи ще до настання сильних морозів. Росія посилює удари по енергетиці, а дефіцит ракет для ППО ускладнює захист столиці. Експерти попереджають про найгірший сценарій цієї зими.