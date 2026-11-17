Перше авто в тунелі під Дніпром у Києві може з’явитися 2036 року / Ілюстративне фото / © Getty Images

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Перший автомобіль зможе проїхати тунелем під Дніпром у Києві 2036 року — і це лише за найоптимістичнішого сценарію. Для цього будівництво має розпочатися вже зараз.

Про це народний депутат Сергій Нагорняк заявив в ефірі YouTube-каналу «Суперпозиція».

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Замість тунелю — посилити наявні мости

Нагорняк пропонує не витрачати роки на будівництво тунелю, а зміцнити конструкції Південного та Північного мостів, встановивши додаткові опори з боку води. На його думку, це дозволило б швидше розв’язати проблему транспортного сполучення між берегами Дніпра.

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Водночас нардеп різко розкритикував роботу профільного міністерства після російських ударів по київських мостах.

«Профільне міністерство має припинити фантазувати про тунелі. Вже в ніч після перших ударів по мостах воно мало зібрати підрядників, будівельників і дорожників, щоб до ранку запустити хоча б дві смуги з чотирьох. Цього не сталося. Натомість ми чуємо фантастичні пропозиції про переходи і понтонні переправи. Це повна нісенітниця», — заявив Сергій Нагорняк.

Як просувається проєкт тунелю під Дніпром

Ще 14 листопада міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник назвав орієнтовну вартість найпростішого варіанта тунелю без метро — 400–500 млн доларів. За його словами, за наявності фінансування будівництво можна завершити за два-три роки. Про вартість і можливі строки робіт міністр розповів під час спілкування з журналістами.

17 листопада уряд повідомив про початок підготовки проєкту тунелю та переговори з американською компанією Robbins, яка спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні. Наступними етапами мають стати визначення маршруту, геологічні дослідження та розрахунок вартості. Водночас конкретних строків початку будівництва поки не назвали.

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Потреба в альтернативних переправах стала особливо очевидною після російської атаки на Київ 17 листопада, коли рух Північним і Південним мостами спочатку повністю перекрили. Увечері Північним мостом частково дозволили проїзд громадського та спеціального транспорту, однак легкові автомобілі й транзитні вантажівки поки не пропускають.

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