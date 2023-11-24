В КГГА правоохранители проводят обыски: что произошло

Обыски проводятся на основании выводов Госаудитслужбы, которые обжалуются в суде.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве в пятницу, 24 ноября, проводят обыски в служебных помещениях Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент предоставляет все необходимые документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке", – говорится в сообщении.

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Основанием для проведения обысков стала ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента Северным офисом Госаудитслужбы за период с 2020 до 2022 годов. Не соглашаясь с результатами проверки, Департамент обратился с иском в Киевский окружной административный суд с просьбой признать требования Госаудитслужбы противоправными. По постановлению суда от 23 октября 2023 года №320/35419/23 открыто производство по делу об обжаловании.

Напомним, действующий заместитель председателя КГГА получил подозрение в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о незаконной застройке парка "Нивки", что привело к убыткам в размере 6,4 млн грн.

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