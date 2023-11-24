На одной из улиц Киева тестируют "берлинскую подушку": что известно об устройстве

В Киеве тестируют устройство успокоения движения "Берлинская подушка". Он появился на проспекте Бажова.

Об этом пишет Центр организации дорожного движения.

"Белинская подушка" / Фото: Центр организации и безопасности дорожного движение г. Киева / Facebook

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Как отмечают специалисты, задача такого искусственной неровности состоит в снижении скорости легковых транспортных средств. Что касается спецтехники и автобусов с более широкой колесной базой, то они пропускают это неравенство между колесами. Участники движения на двухколесном транспорте, как велосипед, могут просто объехать препятствие.

"Окончательное решение об установлении "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода эксплуатации и предоставления соответствующих выводов", – добавляют в Центре.

"Белинская подушка"

Если эксперимент будет удачным, устройство таких устройств успокоения движения развернут и на других улицах города.

Ранее речь шла о том, что в столице Украины даже в военное время растет количество машин. Кроме того, в последние месяцы в нескольких районах Киева начались дорожные работы. Подсчитали, что в тянучках киевляне проводят до 10 дней в году.

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