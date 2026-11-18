Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 18 ноября / © pexels.com

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В среду, 18 ноября, в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями и южным ветром со скоростью 7–12 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве: туман, который появится в ближайшее время, сохранится до конца ночи и утром 18 ноября. Видимость на дорогах составит 200–500 метров, в связи с чем в городе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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Синоптики предупреждают о густом тумане в Киеве 18 ноября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха днём в области будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, а в самом Киеве столбики термометров покажут +10…+12 градусов выше нуля.

По данным метеопортала Sinoptik, в столице 18 ноября облачная погода сохранится весь день. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к середине дня он должен прекратиться.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5 до +11 градусов тепла.

Погода в Киеве 18 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 18 ноября.

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