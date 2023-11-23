В Киеве временно запретили создавать новые муралы: причина

Все чаще возникает общественный резонанс в связи с разными взглядами на художественную ценность и нравственную составляющую, отметила Евгения Кулеба.

В Киеве был введен временный запрет на создание новых муралов до момента разработки и утверждения прозрачного и открытого механизма согласования эскизов. Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета 23 ноября.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Из публичных источников известно об увеличении случаев нарушения правил благоустройства и создания в городе Киеве муралов без согласования соответствующими органами и жителями домов. Также все чаще возникает общественный резонанс в связи с разными взглядами на художественную ценность и нравственную составляющую", — объяснила депутат Киевской городского совета от фракции "Слуга народа", инициатор проекта решения Евгения Кулеба.

Кулеба добавила, что для сохранения культурного наследия, внешнего вида зданий и их интеграции в архитектурный контекст города нужно создать четкий механизм согласования эскизов и локаций размещения монументальных росписей.

Согласно мировой практике, ведущую роль в этом процессе играют экспертные советы. Предварительно предусмотрено, что процесс согласования эскизов будет включать экспертную оценку, общественное обсуждение, получение разрешения владельцев здания и других, предусмотренных законодательством разрешений и согласований.

По словам Евгении Кулебы, до утверждения такого механизма продлится временный запрет на согласование соответствующими органами создания таких объектов.

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Напомним, в Киеве открыли мурал с дополнением легендарному запорожскому мстителю: рисунок будет работать в пользу бойцов.

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