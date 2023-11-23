Оговорка по Фрейду: главный антикоррупционер КГГА заявил, что всю жизнь занимался коррупцией и хищением

Новый антикоррупционер КГГА Олег Тимошенко допустил смешную оговорку во время своего "дебютного" выступления перед депутатами.

Сегодня, 23 ноября, на заседании Киевсовета представили нового главу Департамента предотвращения и противодействия коррупции Олега Тимошенко.

Во время выступления он допустил курьезную оговорку и заявил, что большую часть своей жизни занимается коррупцией и хищением бюджета.

"Я всю жизнь, большую часть жизни занимаюсь этим направлением: коррупция, хищение, бюджет и т.д. Я в этом разбираюсь", — заявил Тимошенко.

Когда в зале депутаты рассмеялись, антикоррупционер понял свою ошибку и извинился, объяснив оговорку тем, что очень волнуется.

Между тем в Сети шутят, что чиновник допустил оговорку "по Фрейду".

"Я занимался этим всю жизнь: коррупция, хищение": забавная оговорка главного антикоррупционера КГГА

Кто такой Олег Тимошенко

Олег Тимошенко – бывший первый заместитель главы Дарницкой полиции. Он также являлся членом Антикоррупционного совета при Дарницкой государственной администрации.

По информации "24 канала", до назначения главой антикоррупционного Департамента КГГА Олег Тимошенко работал главой КП "Муниципальная охрана". Там он получал заработную плату почти вдвое выше – 30 000 гривен против 12 000 гривен на новой должности в КГГА.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев – первый город в Украине, в котором создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. По его словам, этот департамент станет "самостоятельным и функционально независимым структурным подразделением КГГА".

Ранее сообщалось, что бывший чиновник "Киевзеленстроя" разворовал тысячи литров горючего, что предназначалось для военных.

Читайте также: