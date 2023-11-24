В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

В КМВА отметили, что в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
В пригороде Киева в пятницу, 24 ноября, будут работать саперы – так что в городе может быть громко.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.
Киевская ГВА призывает местных жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги устремляться к укрытию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях анонсировал существенное усиление ПВО в Украине.
Читайте также: