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В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

Работа саперов / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В КМВА отметили, что в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева в пятницу, 24 ноября, будут работать саперы – так что в городе может быть громко.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

Киевская ГВА призывает местных жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги устремляться к укрытию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях анонсировал существенное усиление ПВО в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
161
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