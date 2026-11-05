Может ли остановиться канализация в Киеве из-за обстрелов: в КГГА ответили

Грозит ли Киеву остановка работы канализации / © Pixabay

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В КГГА объяснили, может ли в результате российских обстрелов прекратиться работа канализации в Киеве. В городской администрации подчеркнули, что системы водоснабжения и водоотведения взаимосвязаны.

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, если в городе прекратится водоснабжение, объем сточных вод также существенно уменьшится.

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«Если у нас прекращается водоснабжение, соответственно, количество стоков уменьшается до критического уровня. То есть нагрузки на канализацию фактически нет», — пояснил чиновник.

Пантелеев подчеркнул, что первый этап создания резервных энергетических мощностей в Киеве был направлен именно на критически важные объекты системы водоотведения.

По его словам, речь идет об уже построенных электростанциях общей мощностью 16 МВт, которые должны обеспечивать резервное электроснабжение соответствующих объектов.

Напомним, ранее киевские власти решили объяснить, как город готовятся к отопительному сезону в условиях нестабильной работы энергосистемы и почему обычные генераторы не способны полностью покрыть потребности киевлян в воде.

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