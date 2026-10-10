Запаситесь водой и продуктами: к киевлянам обратились со срочным предупреждением

Отключение электричества в Киеве

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В связи с усилением российских обстрелов энергетической инфраструктуры жителей Киева призывают подготовить индивидуальные запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о питьевой и технической воде, продуктах длительного хранения, средствах освещения и источниках резервного питания.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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По информации городских властей, энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения, а коммунальные службы — над восстановлением нормальных параметров водоснабжения.

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В то же время из-за интенсивности российских атак киевлянам рекомендуют заранее позаботиться о необходимых запасах как минимум на три суток.

Запаситесь питьевой и технической водой

На одного взрослого человека необходимо предусмотреть 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической воды в сутки для гигиены и бытовых нужд. Запасы рекомендуется рассчитывать как минимум на три дня.

В случае отключения электроэнергии в столице могут работать от генераторов 155 бюветных комплексов.

Позаботьтесь о резервном питании и освещении

Жителям столицы рекомендуется заранее зарядить портативные зарядные устройства и зарядные станции. Также следует подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, запасные батарейки, свечи и спички.

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Запаситесь продуктами длительного хранения

Стоит иметь дома продукты, которые долго хранятся и не требуют электроэнергии для приготовления. Это поможет обеспечить питание в случае длительных перебоев с электроснабжением.

Утеплите дом на случай перебоев с отоплением

Чтобы уменьшить потери тепла, рекомендуется уплотнить стыки окон, проверить их наружную изоляцию и уложить между стеной и батареей теплоизоляционный материал, например, алюфом.

Позаботьтесь о безопасности на улицах в темное время суток

В случае отсутствия уличного освещения киевлянам рекомендуют носить светоотражающую одежду или прикреплять светоотражающие ленты к рукавам, сумкам или рюкзакам. Это поможет водителям вовремя заметить пешеходов.

Городские власти призывают жителей следить за официальными сообщениями и заранее готовиться к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением из-за российских атак.

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Напомним, что постоянные атаки РФ и новые средства поражения оставляют Киев без света и воды. ТСН.ua разбирался, почему власти пугают «режимом выживания», готова ли столица к зиме и что говорят эксперты.

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