У Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали: причина

Усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову, зазначила Євгенія Кулеба.

У Києві ввели тимчасову заборону на створення нових муралів до моменту розробки та затвердження прозорого та відкритого механізму погодження ескізів. Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні Київради 23 листопада.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"З публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення у місті Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків. Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову", – пояснила депутатка Київської міської ради від фракції "Слуга народу", ініціаторка проєкту рішення Євгенія Кулеба.

Кулеба додала, що задля збереження культурної спадщини, зовнішнього вигляду будівель та їх інтеграції в архітектурний контекст міста потрібно створити чіткий механізм погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів.

Згідно зі світовою практикою, провідну роль у цьому процесі відіграють експертні ради. Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень.

За словами Євгенії Кулеби, до затвердження такого механізму триватиме тимчасова заборона на погодження відповідними органами створення таких об’єктів.

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Нагадаємо, у Києві відкрили мурал із доповненням легендарному запорізькому меснику: малюнок працюватиме на користь бійців.

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