КМДА не витрачатиме гроші на нагородні годинники

Апарат Київської міської держадміністрації не купуватиме нагородні годинники. Рішення скасувати цю закупівлю та спрямувати заплановані гроші на забезпечення сил безпеки та оборони прийняли ще на початку липня.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За словами Загуменного, скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників.

"Ми мали придбати годинники ще на початку року. У процесі щодо процедури закупівлі надійшло кілька скарг від учасників торгів, які певний період розглядалися. За цей час керівництво міста прийняло рішення, що наразі така закупівля не є доцільною. І ми почали готувати документи для відміни закупівлі ще на початку липня. Але, щоб завершити скасування торгів, ми процедурно маємо дочекатися, аби Антимонопольний комітет розглянув скарги", — розповів Загуменний.

Керівник апарату КМДА додав, що гроші планують перенаправити на забезпечення сил безпеки та оборони. Рішення буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Зазначається, що годинники вручають до нагород, якими місто відзначає військових, волонтерів, киян, які зробили великий внесок у розвиток міста тощо. Водночас, враховуючи більш актуальні потреби, кошти вирішили на годинники не витрачати.

Нагадаємо, що КМДА планує придбати на 5,04 млн грн годинники на іменні подарунки від мера.

Раніше міська влада скасувала тендер на закупівлю 17 автомобілів Toyota Camry.

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