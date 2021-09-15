У Києві в автобусах вимірюватимуть температуру повітря: навіщо це потрібно

Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу.
У Києві в салонах автобусів запроваджують контроль температурного режиму. Це має бути невід’ємною частиною нового договору перевізників із містом.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.
"Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невід’ємна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий та законний контроль", – зазначив Костянтин Усов.
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За його словами, комунальна служба перевезень за останній місяць купила термометри і отримала на них сертифікати калібрування від ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ". Це дозволить інспекторам підприємства "отримувати надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку".
"Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу", – наголосив Усов.
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