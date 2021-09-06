На станцію "Почайна" не пустили чоловіка в інвалідному візку: у Київському метрополітені пояснили причину

На станцію "Почайна" не пустили чоловіка в інвалідному візку: у Київському метрополітені пояснили причину

У підземці кажуть, що чоловік відмовився чекати на супровід і не хотів одягати захисну маску.

У Києві чоловіка в інвалідному візку не пустили у метро. У КП "Київський метрополітен" повідомили, що він відмовився чекати на супровід, а також був без захисної маски на обличчі.

Пригода сталася 4 вересня на станції метро "Почайна".

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Про це повідомив паблік "Вартові еспресо" та оприлюднив відео.

"Працівники метрополітену не пускали чоловіка на візку у метро, який їхав на матч збірної, тому що "там він не зможе спуститися", – йдеться у повідомленні під відео.

У Києві чоловіка з обмеженими можливостями не пускали в метро У Києві на станції метро Почайна працівники метрополітену не пускали чоловіка на візку в метро, який їхав на матч збірної, бо "там він не зможе спуститися". Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими Опубліковано Вартові еспресо Неділя, 5 вересня 2021 р.

Заступник начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в Facebook під відео відповіла, що в Мережі було розміщено лише частина відео. За її словами, пасажир не хотів чекати на супровід, а також дотримуватися маскового режиму.

У метрополітені Києва прокоментували інцидент з чоловіком на візку. Нагадаємо чоловіка на візку не пускали в... Опубліковано Вартові еспресо Понеділок, 6 вересня 2021 р.

Нагадаємо, у київському метро 6 вересня у годину пік утворилася тиснява і штовханина. Однією з причин є початок ремонту на Південному мосту.

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