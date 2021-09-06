На станцію "Почайна" не пустили чоловіка в інвалідному візку: у Київському метрополітені пояснили причину

У підземці кажуть, що чоловік відмовився чекати на супровід і не хотів одягати захисну маску.
У Києві чоловіка в інвалідному візку не пустили у метро. У КП "Київський метрополітен" повідомили, що він відмовився чекати на супровід, а також був без захисної маски на обличчі.
Пригода сталася 4 вересня на станції метро "Почайна".
Про це повідомив паблік "Вартові еспресо" та оприлюднив відео.
"Працівники метрополітену не пускали чоловіка на візку у метро, який їхав на матч збірної, тому що "там він не зможе спуститися", – йдеться у повідомленні під відео.
У Києві чоловіка з обмеженими можливостями не пускали в метро У Києві на станції метро Почайна працівники метрополітену не пускали чоловіка на візку в метро, який їхав на матч збірної, бо "там він не зможе спуститися". Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першимиОпубліковано Вартові еспресо Неділя, 5 вересня 2021 р.
Заступник начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в Facebook під відео відповіла, що в Мережі було розміщено лише частина відео. За її словами, пасажир не хотів чекати на супровід, а також дотримуватися маскового режиму.
У метрополітені Києва прокоментували інцидент з чоловіком на візку. Нагадаємо чоловіка на візку не пускали в...Опубліковано Вартові еспресо Понеділок, 6 вересня 2021 р.
Нагадаємо, у київському метро 6 вересня у годину пік утворилася тиснява і штовханина. Однією з причин є початок ремонту на Південному мосту.