В Киеве в автобусах будут измерять температуру воздуха: зачем это нужно

В Киеве в автобусах будут измерять температуру воздуха: зачем это нужно

Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства.

В Киеве в салонах автобусов вводят контроль температурного режима. Это должно быть неотъемлемой частью нового договора перевозчиков с городом.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

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"Четкий предельный температурный режим летом и зимой — неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. Но я понимаю, что КГГА должен не просто объявить" новые требования ", а обеспечить их жесткий и законный контроль", — отметил Константин Усов.

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По его словам, коммунальная служба перевозок за последний месяц купила термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт". Это позволит инспекторам предприятия "получать надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне — зимой".

"Таким образом, инспекторы предприятия получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне — зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства", — подчеркнул Усов.

КГГА

Напомним, в Киеве появится новый сервис "Движение транспорта", который будет доступен в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщалось, в Киеве маршрутки №415 во время движения вырвало заднюю полуось, которая прилетела в остановку и разбила там стекло.

Ранее в Киеве мужчину в инвалидной коляске не пустили в метро. В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что он отказался ждать сопровождение, а также был без защитной маски на лице.

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