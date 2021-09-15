"Попросила повернути праворуч": у Києві таксист влаштував ДТП та в усьому звинуватив пасажирку

Постраждалих пасажирів обох машин госпіталізували.

У Києві на дорозі зіткнулися автомобіль служби таксі і легковик. В результаті чого постраждали пасажири обох транспортних засобів.

Про це пише "Київ оперативний".

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Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Бойчука. Таксист пересувався по лівій стороні руху, легковик Ford — по правій. У якийсь момент, зі слів таксиста, пасажир попросила "повернути праворуч". Шофер не подивився в дзеркало і почав здійснювати маневр, який закінчився зіткненням з автомобілем Ford.

“Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford — перелетів тротуар, вдарив клумбу та зупинився у металевій огорожі. З місця ДТП було госпіталізовано пасажирок з обох автівок”, — повідомляє "Київ оперативний".

На місці працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області вантажівка спричинила багатокілометровий затор. Кабіну із водієм вивернуло назад і автівка буквально склалася на вузенькому містку.

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